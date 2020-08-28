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В центре Донецка горел супермаркет «Геркулес Молоко»
28.08.2020 14:00
Сегодня ночью произошел пожар в супермаркете сети «Геркулес Молоко», который находится в Ворошиловском районе Донецка в торговом центре «Юзовский» на площади Коммунаров в окрестностях автовокзала «Южный». Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
Уточняется, что пожаром уничтожены и повреждены: металлический распределительный электрощит, документы, потолок над электрощитом, вентиляционный алюминиевый канал, кондиционер. Также в торговом зале закопчены стены на площади 60 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается. От МЧС ДНР привлекались десять единиц техники, 30 человек личного состава.
Теги: Донецк, пожар, супермаркет, Геркулес
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