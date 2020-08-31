С 1 сентября меняется режим работы КПВВ на Донбассе

31.08.2020 13:00

В соответствии с приказом Командующего операции Объединенных сил с 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на осенний график работы. Кроме того, учитывая решение украинского правительства о продлении карантина Командующим определен режим работы контрольных пунктов в условиях противоэпидемических мероприятий, сообщает ГПСУ.

Поэтому для пропуска через линию разграничения остаются открытыми контрольные пункты въезда-выезда «Станица Луганская», «Новотроицкое» и «Марьинка». С 1 сентября пропускные операции в них будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30, при этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18.00 граждане пропускаться не будут.

При планировании поездок через линию разграничения следует учитывать, что из-за блокирования оккупантами дорожных коридоров ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте «Станица Луганская». Движение дорожным коридором в пределах КПВВ «Новотроицкое» оккупанты позволяют два раза в неделю, а перемещение через линию разграничения в КПВВ «Марьинка» российские вооруженные формирования заблокировали полностью.