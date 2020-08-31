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В оккупированном Донецке "помянули" убитого Захарченко
31.08.2020 15:00
В неподконтрольном Украине Донецке "руководство ДНР" возложило цветы к бюсту "первого избранного главы республики" Александра Захарченко на так называемой "Аллее героев" в парке имени Ленинского Комсомола, сообщают местные СМИ.
В мероприятии также приняли участие родители и вдова Захарченко, а также сослуживцы. Всего около 100 человек.
Александр Захарченко был убит 31 августа 2018-го в результате взрыва в центре Донецка.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Захарченко
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