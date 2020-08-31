Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке "помянули" убитого Захарченко

31.08.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Донецке "помянули" убитого Захарченко

В неподконтрольном Украине Донецке "руководство ДНР" возложило цветы к бюсту "первого избранного главы республики" Александра Захарченко на так называемой "Аллее героев" в парке имени Ленинского Комсомола, сообщают местные СМИ.
В мероприятии также приняли участие  родители и вдова Захарченко, а также сослуживцы. Всего около 100 человек.
Александр Захарченко был убит 31 августа 2018-го в результате взрыва в центре Донецка.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх