В ОРДЛО за сутки 54 новых случая COVID-19 и один летальный исход

11.09.2020 13:00

В «ДНР» за сутки выявили 41 новый случай коронавируса, в «ЛНР» – 13 случаев. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщают пресс-службы «министерств здравоохранения» непризнанных республик.

Всего по состоянию на 10:00 11 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 780:

на лечении – 1 210 пациентов,

выписаны – 1 415 человек,

летальных случаев – 155.

«По состоянию на 10 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 130 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – сообщают в «ДНР».

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 13 новых случаев заболевания и одну смерть от COVID-19. Всего зафиксирована 21 смерть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

«Всего по состоянию на 09:00 11 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 777. Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 652 человека», – утверждают в «ЛНР».