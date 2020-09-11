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В ОРДЛО за сутки 54 новых случая COVID-19 и один летальный исход
В «ДНР» за сутки выявили 41 новый случай коронавируса, в «ЛНР» – 13 случаев. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщают пресс-службы «министерств здравоохранения» непризнанных республик.
Всего по состоянию на 10:00 11 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 780:
на лечении – 1 210 пациентов,
выписаны – 1 415 человек,
летальных случаев – 155.
«По состоянию на 10 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 130 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – сообщают в «ДНР».
В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 13 новых случаев заболевания и одну смерть от COVID-19. Всего зафиксирована 21 смерть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
«Всего по состоянию на 09:00 11 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 777. Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 652 человека», – утверждают в «ЛНР».
Теги: статистика, ДНР, ЛНР, COVID-19
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