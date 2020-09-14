Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября

14.09.2020 16:00

"По состоянию на 09:45 через КПВВ “Станица Луганская” на контролируемую территорию проследовали 359 человек, в сторону временно оккупированной территории – 368", – рассказывает пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб, сообщает Свободное радио.

За минувшие сутки через этот КПВВ в обе стороны пропустили более 3600 человек.

Пешеходный контрольный пункт “Станица Луганская” открыт ежедневно с 07:00 до 18:30, но на неподконтрольную территорию после 6 вечера не пропускают.

Также сегодня заработал гуманитарный коридор “Еленовка – Новотроицкое” в Донецкой области. Он открывается дважды в неделю, когда оккупанты разблокируют свой пост. Украинские пограничники готовы пропускать ежедневно с 07:00 до 18:30. Боевики же открывают свой пункт с 9:00 до 18:00 только в понедельник и пятницу.

"На временно оккупированную территорию проследовали 5 автомобилей и 58 человек; на контролируемую территорию пока никого не было", – говорит представитель пограничников.

У контрольного пункта в ожидании внесения в списки оккупантов ежедневно остаются люди. В воскресенье в палаточном городке ГСЧС ночевали 15 человек.

КПВВ “Марьинка” работает в ограниченном режиме. Здесь пропускают только после подтверждения боевиков.

Пункты пропуска “Майорское” и “Гнутово” закрыты с обеих сторон.