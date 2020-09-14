- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября16:00
- Ермак рассказал о будущем обмене пленными09:00
- В Мариуполе два дня ловили "диверсантов" и "террористов"10:00
- В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов17:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 11 сентября16:00
- Красный Крест и ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гумпомощи15:00
- В ОРДЛО за сутки 54 новых случая COVID-19 и один летальный исход13:00
- В «ДНР» с 1 октября подорожают отопление и горячая вода12:00
- Сегодня «ДНР» в очередной раз откроет КПВВ «Еленовка»09:00
- Инспекцию позиций ВСУ под Шумами отложили16:00
Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября
"По состоянию на 09:45 через КПВВ “Станица Луганская” на контролируемую территорию проследовали 359 человек, в сторону временно оккупированной территории – 368", – рассказывает пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб, сообщает Свободное радио.
За минувшие сутки через этот КПВВ в обе стороны пропустили более 3600 человек.
Пешеходный контрольный пункт “Станица Луганская” открыт ежедневно с 07:00 до 18:30, но на неподконтрольную территорию после 6 вечера не пропускают.
Также сегодня заработал гуманитарный коридор “Еленовка – Новотроицкое” в Донецкой области. Он открывается дважды в неделю, когда оккупанты разблокируют свой пост. Украинские пограничники готовы пропускать ежедневно с 07:00 до 18:30. Боевики же открывают свой пункт с 9:00 до 18:00 только в понедельник и пятницу.
"На временно оккупированную территорию проследовали 5 автомобилей и 58 человек; на контролируемую территорию пока никого не было", – говорит представитель пограничников.
У контрольного пункта в ожидании внесения в списки оккупантов ежедневно остаются люди. В воскресенье в палаточном городке ГСЧС ночевали 15 человек.
КПВВ “Марьинка” работает в ограниченном режиме. Здесь пропускают только после подтверждения боевиков.
Пункты пропуска “Майорское” и “Гнутово” закрыты с обеих сторон.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
- Боевиков «ДНР» уличили в обстреле КПВВ «Майорское»
- У КПВВ "Марьинка" с утра - свыше 500 авто
- На КПВВ «Станица Луганская» произошел серьезный инцидент
- КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо
- Геращенко: про мінські переговори, обстріли та КПВВ
- Ситуация на пунктах пропуска: тяжелее всего на КПВВ "Марьинка"
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября16:00
- Жителей Рубежного предупредили о контртеррористических учениях10:00
- Ермак рассказал о будущем обмене пленными09:00
- В оккупированном Луганске отпраздновали 225-летие города13:00
- В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"17:00
- В Мариуполе два дня ловили "диверсантов" и "террористов"10:00
- В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов17:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 11 сентября16:00
- Красный Крест и ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гумпомощи15:00
- В ОРДЛО за сутки 54 новых случая COVID-19 и один летальный исход13:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября16:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- В Донецке презентовали электронную публичную библиотеку 14:00
- Ученые из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального "Новичком"13:00
- На протестах в Минске задержаны более 400 человек12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 сентября11:00
- Жителей Рубежного предупредили о контртеррористических учениях10:00
- Ермак рассказал о будущем обмене пленными09:00
- Израиль вернулся к жесткому карантину из-за вспышки COVID-1908:00
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября17:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов
- В «ДНР» с 1 октября подорожают отопление и горячая вода
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября
- Ермак озвучил итоги переговоров в Берлине (ВИДЕО)
- В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 11 сентября
- В Мариуполе два дня ловили "диверсантов" и "террористов"
- Сегодня «ДНР» в очередной раз откроет КПВВ «Еленовка»
- В Украине новый рекорд смертности от коронавируса
- В оккупированном Луганске отпраздновали 225-летие города