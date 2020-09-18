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Власти "ДНР" передумали открывать границу с "ЛНР"
18.09.2020 16:00
"Депутат" так называемого народного совета "ДНР", Владислав Бердичевский заявил, что "уже все шло к открытию границы между ДНР и ЛНР, но, как мы все видим, началась вторая волна коронавируса", передают местные СМИ.
Так, он прокомментировал вопрос о закрытых границах между "ДНР" и "ЛНР", и подчеркнул, что в нынешних условиях с открытием лучше "подождать".
"И поскольку у нас с ЛНР разные подходы к работе границы с Украиной, а там практически каждый день новые рекорды по заражениям и по смертности — закономерным решением будет еще с открытием границ ДНР — ЛНР обождать", - сказал Бердичевский.
Теги: граница, ДНР, ЛНР
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