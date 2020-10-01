Ярош вызвался возглавить украинскую делегацию в ТКГ

01.10.2020 11:00

Дмитрий Ярош обратился к Владимиру Зеленскому с предложением своей кандидатуры на должность главы украинской делегации в ТКГ, сообщает ФОКУС.

Бывший глава "Правого сектора" и народный депутат 8 созыва Дмитрий Ярош написал на своей странице в Facebook пост, в котором, комментируя увольнение Витольда Фокина с должности заместителя главы ТКГ, назвал того "кремлевским слепым бронтозавром".

В этой же публикации Ярош обратился к президенту Владимиру Зеленскому и предложил свою кандидатуру на должность руководителя украинской делегации в ТКГ.

"Предлагаю свою кандидатуру, как главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе... Считаю, что любые переговоры с врагом должны проходить с позиции силы, а не бессилия и предательства", – написал Ярош.