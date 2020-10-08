В ОРДО запускают специальный автобус для получателей российских паспортов

08.10.2020 16:00

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области будет запущен автобус для подвоза жителей из отдаленных районов для поездок в РФ за паспортами. Об этом сообщают местные «власти», передает «ДонПресс».

Автобус начнет курсировать уже 12 октября. Он будет возить жителей Новоазовского, Тельмановского и Старобешевского районов в Донецк, после чего они смогут централизованно выехать в РФ за паспортом.

Автобус будет курсировать ежедневно (кроме воскресенья) из Новоазовска до Донецка (ул. Ф. Зайцева, 46в) с заездом в пгт Тельманово и Старобешево.

Время отправления:

из Новоазовска (магазин «Каскад») в 03:30;

из пгт Тельманово (АС) в 04:15;

из пгт Старобешево (АВ) в 05:00.

Время прибытия в Донецк (ул. Ф. Зайцева, 46в) в 05:30.