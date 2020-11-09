Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В штабе ООС сообщили об открытии всех КПВВ на Донбассе

09.11.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В штабе ООС сообщили об открытии всех КПВВ на Донбассе

Все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 10 ноября, возобновят пропуск людей и автомобилей. Об этом сообщает штаб ООС.
Речь идет о КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское» в Донецкой области, а в Луганской — о КПВВ «Станица Луганская» и двух новых пунктах пропуска «Счастье» и «Золотое».
Людей будут пропускать ежедневно с 8:00 до 18:00 (время киевское).
При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг людей. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.
Для пропуска через КПВВ, как и прежде, нужно дать согласие на обязательную самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома» или обсервацию.



Теги: Донбасс, открытие, штаб, КПВВ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх