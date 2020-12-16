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На КПВВ "Новотроицкое" открылся сервисный центр
16.12.2020 15:00
Сегодня, 16 декабря, на КПВВ "Новотроицкое" открыли модульный сервисный центр, где жители неподконтрольных украинским властям территорий смогут получить банковские, медицинские, почтовые и другие услуги, передает телеканал "Донетчина TV", сообщает Трибун.
Теперь на КПВВ есть "Ощадбанк", Центр предоставления административных услуг, магазин, аптека, почта, фельдшерский и акушерский пункты.
Подчеркнем, что услугами и сервисами будут пользоваться не только жители неподконтрольных территорий, но и местные жители.
Отмечается, что на открытии центра присутствовали вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко и другие чиновники.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, открытие, КПВВ, сервисный центр
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