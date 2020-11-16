Последние новости раздела
- В Краматорске сменился мэр10:00
- КПВВ в Еленовке сократил время работы15:00
- 13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек15:00
- "Укрзалізниця" вновь запустила поезд "Львов - Бахмут"16:00
- Пушилин отправил 250 детей из "ДНР" на отдых в "Артек"15:00
- Краматорск вслед за Славянском отказался вводить карантин выходного дня14:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 13 ноября13:00
- ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки10:00
- В "ДНР" сообщили о сохранении прежнего порядка пересечения КПВВ на линии разграничения15:00
- "ЦРБ ДНР" анонсировал запуск интернет-банкинга для физлиц14:00
В Краматорске сменился мэр
16.11.2020 10:00
Краматорская городская ТИК утвердила итоговый протокол по второму туру выборов городского головы. По итогам голосования победу одержал самовыдвиженец, депутат горсовета от партии "Наш край" Александр Гончаренко, передает "Восточный проект".
За него проголосовало 18 686 избирателей или 57,85%. За Андрея Панкова проголосовало 13070 избирателей. Таким образом, Александр Гончаренко становится мэром Краматорска.
В первом туре выборов Гончаренко набрал 48,61%, а действующий мэр Андрей Панков 37,75%.
Теги: выборы, Краматорск, мэр
Читайте также:
- В мэры городов Донбасса рвутся сыновья, пенсионеры и... гинеколог
- Краматорчане проигнорировали выборы
- В Краматорске разворачивается предвыборная интрига
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Местные выборы. За Краматорск поборются семеро
- В Краматорске председателю участковой избирательной комиссии угрожали лезвием "подпортить мордашку"
- В Краматорске сменился мэр10:00
- КПВВ в Еленовке сократил время работы15:00
- 13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек15:00
- "Укрзалізниця" вновь запустила поезд "Львов - Бахмут"16:00
- Пушилин отправил 250 детей из "ДНР" на отдых в "Артек"15:00
- Краматорск вслед за Славянском отказался вводить карантин выходного дня14:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 13 ноября13:00
- ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки10:00
- На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей16:00
- В "ДНР" сообщили о сохранении прежнего порядка пересечения КПВВ на линии разграничения15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 ноября11:00
- В Краматорске сменился мэр10:00
- ЦИК назвал явку во втором туре местных выборов09:00
- На выборах президента Молдовы Санду побеждает Додона08:00
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября17:00
- КПВВ в Еленовке сократил время работы15:00
- Зеленский записал второе видеоообращение из "Феофании" (ВИДЕО)13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 ноября11:00
- Украина проиграла Германии в матче Лиги наций (ВИДЕО)10:00
- Глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом (ВИДЕО)09:00
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Пушилин отправил 250 детей из "ДНР" на отдых в "Артек"
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября
- На президентских выборах в США завершился подсчет голосов
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 13 ноября
- "Укрзалізниця" вновь запустила поезд "Львов - Бахмут"
- 13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек
- КПВВ в Еленовке сократил время работы
- Бывший пленник боевиков "ДНР" Станислав Асеев получил обещанную Зеленским квартиру
- Краматорск вслед за Славянском отказался вводить карантин выходного дня
- ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки