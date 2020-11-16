В Краматорске сменился мэр

16.11.2020 10:00

Краматорская городская ТИК утвердила итоговый протокол по второму туру выборов городского головы. По итогам голосования победу одержал самовыдвиженец, депутат горсовета от партии "Наш край" Александр Гончаренко, передает "Восточный проект".

За него проголосовало 18 686 избирателей или 57,85%. За Андрея Панкова проголосовало 13070 избирателей. Таким образом, Александр Гончаренко становится мэром Краматорска.

В первом туре выборов Гончаренко набрал 48,61%, а действующий мэр Андрей Панков 37,75%.