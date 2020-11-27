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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ на Донбассе 27 ноября

27.11.2020 15:00
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Ситуация на КПВВ на Донбассе 27 ноября

Из всех контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе фактический пропуск граждан на текущей неделе осуществлялся только в КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) и «Новотроицкое» (Донецкая обл.), сообщает Госпогранслужба Украины.
По состоянию на 12:00 сегодня, 27 ноября, оформлено:
- в КПВВ «Станица Луганская» на вход с временно неподконтрольной территории Украины – 334 человека, на выход – 716 человек;
- в КПВВ «Новотроицкое» – на выезд на временно неподконтрольную территорию оформлено 55 граждан и 12 транспортных средств на въезд – 9 человек и 1 транспортное средство.
Кроме того, в течение недели на временно неподконтрольную территорию Украины международными организациями доставлены гуманитарные грузы. Так, через КПВВ «Новотроицкое» проехали 4 грузовика от Международного комитета Красного Креста и 7 транспортных средств от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В составе грузов – продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы и канцелярские принадлежности. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 133,5 тонны.



Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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