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Все КПВВ на Донбассе оборудуют солнечными батареями
65 объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, в том числе все КПВВ, будут обустроены источниками солнечной генерации, сообщает "Трибун".
Соответствующий меморандум был подписан между Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, НАК «Нафтогаз Украины» и Луганской и Донецкой ОГА.
Так, по информации Минреинтеграции, проект «Стань на светлую сторону» осуществляется при финансировании НАК «Нафтогаз Украины». Ориентировочная сумма инвестиций составляет около 100 млн грн.
Отмечается, что определено 65 локаций в 19 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, которые будут оснащены источниками солнечной генерации. В частности, будут оборудованы все КПВВ. Результат в Счастье уже есть, в Новотроицком его можно будет увидеть уже через три недели, а в начале следующего года - в Станице Луганской.
Теги: Донбасс, электричество, солнечная энергия, КПВВ
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