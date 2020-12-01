Все КПВВ на Донбассе оборудуют солнечными батареями

01.12.2020 13:00

65 объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, в том числе все КПВВ, будут обустроены источниками солнечной генерации, сообщает "Трибун".

Соответствующий меморандум был подписан между Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, НАК «Нафтогаз Украины» и Луганской и Донецкой ОГА.

Так, по информации Минреинтеграции, проект «Стань на светлую сторону» осуществляется при финансировании НАК «Нафтогаз Украины». Ориентировочная сумма инвестиций составляет около 100 млн грн.

Отмечается, что определено 65 локаций в 19 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, которые будут оснащены источниками солнечной генерации. В частности, будут оборудованы все КПВВ. Результат в Счастье уже есть, в Новотроицком его можно будет увидеть уже через три недели, а в начале следующего года - в Станице Луганской.