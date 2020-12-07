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Ситуация на КПВВ Донбасса утром 7 декабря
07.12.2020 14:00
Украинская сторона открыла все 7 пунктов пропуска на Донбассе. Фактически пересечь линию разграничения можно только через КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская”. На других участках боевики блокируют свои зеркальные блокпосты. Об этом Свободному радио рассказал спикер Государственной пограничной службы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.
"По состоянию на 10:00 через КПВВ” Новотроицкое” на ВОТ прошли 19 человек и 2 автомобиля. На контролируемую территорию 2 человека и 1 автомобиль. По “Станице Луганской” на это же время на ВОТ прошли 163 человека, на контролируемую территорию - 287", - уточнил представитель ГПСУ.
Теги: Донбасс, , ситуация
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