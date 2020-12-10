Правозащитники рассказали о проблемах с обновленным приложением "Вдома"

10.12.2020 13:00

Пересекающие КПВВ Донбасса столкнулись с новыми проблемы при установке на свои устройства мобильного приложения "Вдома" (ранее "Дій вдома") для прохождения самоизоляции . Об этом рассказал монитор благотворительного фонда "Право на защиту" Денис Ярошенко, - передает "Вільне радіо".

По его словам, один из мужчин на КПВВ "Новотроицкое" имел и смартфон, и планшет, однако все же вынужден был поехать на обсервацию в государственное медучреждение. А все потому, что смартфон был со старой версией Android, а в планшет невозможно было вставить сим-карту.

"Когда заходили с планшета на Google Play, вообще не высвечивается программа "Вдома". Тогда зашли через браузер и все же нашли эту программу. Но когда запустили ее установку, высветилось: "Эта программа на планшете не поддерживается". То есть, ее можно установить только на те планшеты, в которые можно вставить сим-карту", - объясняет нюансы установки мобильного приложения на планшеты Денис Ярошенко.

Он добавил, что раньше были случаи, когда и на такой планшет без "симки" правозащитники устанавливали программу. Но только если у человека был с собой телефон, который поддерживал эту программу. Тогда перемещения человека отслеживались планшетом (который надо было всегда носить с собой).

Но теперь эту функцию убрали вообще. Кроме того, обновленное приложение "Вдома" можно установить только на смартфоны не ниже 5-й версии Android.