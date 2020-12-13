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За неделю через КПВВ на Донбассе прошли более 11 тысяч человек
13.12.2020 17:00
Все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе функционируют в штатном режиме, ежедневно с 08.00 до 16.00. Пропуск через линию разграничения осуществляется только через два КПВВ. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» — ежедневно и «Новотроицкое» — дважды в неделю в понедельник и пятницу», — говорится в сообщении.
На прошедшей неделе пограничники пропустили через КПВВ «Станица Луганская» в сторону Луганска — 5690 человек, в сторону Станицы - 5242 человек. Через КПВВ «Новотроицкое» — 167 человек и 32 транспортных средства прошли в сторону Донецка, в обратном направлении линию разграничения пересекли 107 человек и 20 автомобилей.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
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