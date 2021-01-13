В ОРДО назвали причину желтого цвета водопроводной воды

13.01.2021 13:00

В ОРДО обнаружили причину того, почему из кранов течет вода желтого цвета. Об этом сообщает пресс-служба КП "Вода Донбасса", передает передает Depo.Донбасс.

"По результатам исследований лабораторий, с 18 декабря 2020 года в воде реки Северский Донец и водокаканалах "ДНР" зафиксировали значительное увеличение концентрации аммония. Источник поступления аммония еще не определен, поэтому проблема пока не может быть решена", — говорится в сообщении.