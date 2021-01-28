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Архив - Донецкая область

29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке

28.01.2021 15:00
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29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке

29 января подконтрольный членам НВФ КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщает так называемый «оперативный штаб ДНР»
Пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:
Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
Для въезда в ОРДО обязательно необходимо разрешение «межведомственного оперативного штаба».



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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