375 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» в понедельник

15.06.2021 13:00

Порядка четырехсот граждан пересекли линию разграничения через гуманитарный коридор в Еленовке 14 июня. Об этом сегодня сообщило "МЧС ДНР".

По данным "ведомства", пропускной пункт функционировал с 9:00 до 16:57. На украинскую сторону выехало 45 транспортных средств и 259 граждан, в ОРДО запущено 23 автомобиля и 116 лиц. За оказанием помощи к сотрудникам "МЧС" обратились 15 человек.