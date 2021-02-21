Последние новости раздела
- 22 февраля НВФ откроют гумкоридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- В ОРДО решили расформировать "Макеевуголь"10:00
- Правозащитники нашли недоработку в мобильном приложении «Вдома»17:00
- Почти 130 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 19 февраля13:00
- Зеленский реорганизовал ВГА на Донбассе10:00
- Пушилин посетил передовые позиции НВФ «ДНР»11:00
- Украинская делегация в ТКГ пополнилась еще двумя представителями ОРДЛО12:00
- ПФУ изменил правила подтверждения стажа для жителей ОРДЛО11:00
- В "ДНР" использовали для памятника боевикам фото Мустафы Найема16:00
- Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 15 февраля12:00
22 февраля НВФ откроют гумкоридор на КПВВ «Еленовка»
21.02.2021 17:00
Завтра, 22 февраля 2021 года, через КПВВ «Еленовка» будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд.
Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию на территории Украины.
Для въезда на территорию Донецкой области, неподконтрольную украинскому правительству, обязательно необходимо «разрешение» Межведомственного оперативного «штаба».
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
Читайте также:
- 22 января состоится очередное открытие КПВВ «Еленовка»
- 11 декабря "ДНР" откроет гуманитарный коридор в Еленовке
- 25 января линию разграничения через гумкоридор в Еленовке пересекли 173 человека
- 5 февраля линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли чуть более 140 человек
- В "ДНР" откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» 9 ноября
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября
- 22 февраля НВФ откроют гумкоридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- В оккупированном Алчевске бастуют рабочие меткомбината13:00
- В ОРДО решили расформировать "Макеевуголь"10:00
- Правозащитники нашли недоработку в мобильном приложении «Вдома»17:00
- Почти 130 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 19 февраля13:00
- Зеленский реорганизовал ВГА на Донбассе10:00
- В ОРЛО появились мошенники-вымогатели в форме МЧС14:00
- Пушилин посетил передовые позиции НВФ «ДНР»11:00
- "ЛНР" ввела жесткий таможенный досмотр на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- В ОРЛО восстановили электроснабжение базовых станций Vodafone16:00
- 22 февраля НВФ откроют гумкоридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля15:00
- В оккупированном Алчевске бастуют рабочие меткомбината13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 февраля11:00
- В ОРДО решили расформировать "Макеевуголь"10:00
- Под санкции СНБО попала сеть магазинов "Спортмастер"09:00
- Правозащитники нашли недоработку в мобильном приложении «Вдома»17:00
- Минздрав сократил список стран "красной" зоны15:00
- Почти 130 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 19 февраля13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля11:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- ПФУ изменил правила подтверждения стажа для жителей ОРДЛО
- Украинская делегация в ТКГ пополнилась еще двумя представителями ОРДЛО
- "ЛНР" ввела жесткий таможенный досмотр на КПВВ "Станица Луганская"
- Правозащитники нашли недоработку в мобильном приложении «Вдома»
- В ОРЛО появились мошенники-вымогатели в форме МЧС
- Зеленский реорганизовал ВГА на Донбассе
- В ОРДО решили расформировать "Макеевуголь"
- Пушилин посетил передовые позиции НВФ «ДНР»
- На админгранице с Крымом задержали перевозчика из ОРДО
- Крымский мост закрыли из-за сильного снегопада (ВИДЕО)