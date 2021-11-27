Почти 400 человек пересекли линию разграничения в Еленовке 26 ноября

27.11.2021 15:00

Около 400 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения на Донбассе в минувшую пятницу. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".

Отмечается, что в ОРДО прибыли 230 человек на 57 транспортных средствах. В то же время на подконтрольную территорию выехало 159 граждан на 43 единицах транспорта.