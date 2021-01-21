22 января состоится очередное открытие КПВВ «Еленовка»

21.01.2021 17:00

22 января 2021 года подконтрольный НВФ «ДНР» КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщили в так называемом «оперативном штабе ДНР».

В «штабе» уточнили, что пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:

1. Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.

2. Для въезда в ОРДО обязательно необходимо разрешение «межведомственного оперативного штаба».