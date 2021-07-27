"ДНР" в понедельник пропустила по гумкоридору в Еленовке 576 человек

27.07.2021 14:00

576 человек прошли через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

Уточняется, что на территорию "республики" запущено 39 транспортных средств и 278 человек. Вместе с тем в подконтрольные Украине районы выпущено 48 автомобилей и 298 человек.