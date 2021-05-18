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Архив - Донецкая область

251 человек пересек линию разграничения в через гумкоридор в Еленовке 17 мая

18.05.2021 13:00
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251 человек пересек линию разграничения в через гумкоридор в Еленовке 17 мая

Более 250 граждан пересекли в понедельник, 17 мая, линию соприкосновения в Еленовке. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 28 транспортных средств, 119 человек. На территорию Украины выпущено 33 транспортных средства, 132 человека", — сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, ОРДО
 
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