В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"

02.05.2021 13:00

В понедельник, 3 мая 2021 года, КПП «Еленовка» будет открыта со стороны ОРДО для пропуска граждан на въезд и выезд. Об этом сообщают ресурсы ОРДО.

Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию на территории Украины.

Для въезда в ОРДО необходимо «разрешение» так называемого «межведомственного оперативного штаба».

При въезде в ОРДО, граждане заполняют «бланк-согласие» на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).