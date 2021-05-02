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Архив - Донецкая область

В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"

02.05.2021 13:00
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В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"

В понедельник, 3 мая 2021 года, КПП «Еленовка» будет открыта со стороны ОРДО для пропуска граждан на въезд и выезд. Об этом сообщают ресурсы ОРДО.
Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию на территории Украины.
Для въезда в ОРДО необходимо «разрешение» так называемого «межведомственного оперативного штаба».
При въезде в ОРДО, граждане заполняют «бланк-согласие» на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ, ОРДО
 
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