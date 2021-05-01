Почти 230 человек воспользовались гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 30 апреля

01.05.2021 14:00

229 человек проследовали в обоих направлениях через гуманитарный коридор в Еленовке в пятницу 30 апреля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

"На территорию республики запущено 22 транспортных средства, 80 человек. На территорию Украины выпущено 34 транспортных средства, 149 человек", – говорится в сообщении.