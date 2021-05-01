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Архив - Донецкая область

Почти 230 человек воспользовались гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 30 апреля

01.05.2021 14:00
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Почти 230 человек воспользовались гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 30 апреля

229 человек проследовали в обоих направлениях через гуманитарный коридор в Еленовке в пятницу 30 апреля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 22 транспортных средства, 80 человек. На территорию Украины выпущено 34 транспортных средства, 149 человек", – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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