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Почти 230 человек воспользовались гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 30 апреля
01.05.2021 14:00
229 человек проследовали в обоих направлениях через гуманитарный коридор в Еленовке в пятницу 30 апреля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 22 транспортных средства, 80 человек. На территорию Украины выпущено 34 транспортных средства, 149 человек", – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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