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490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября
09.10.2021 15:00
312 человек приехали в Донецк с подконтрольной Киеву территории в пятницу, воспользовавшись гуманитарным коридором. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ДНР".
Отмечается также, что из "республики" на украинскую сторону выехали 178 граждан.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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