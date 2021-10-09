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Архив - Донецкая область

490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября

09.10.2021 15:00
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490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября

312 человек приехали в Донецк с подконтрольной Киеву территории в пятницу, воспользовавшись гуманитарным коридором. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ДНР".
Отмечается также, что из "республики" на украинскую сторону выехали 178 граждан.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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