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Архив - Донецкая область

Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 5 апреля воспользовались 198 человек

06.04.2021 15:00
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Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 5 апреля воспользовались 198 человек

Почти 200 человек 5 апреля пересекли линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией через гуманитарный коридор на контрольном пункте въезда и выезда "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 20 транспортных средств, 88 человек. На территорию Украины выпущено 26 транспортных средств, 110 человек", – сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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