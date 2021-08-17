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Архив - Донецкая область

Свыше 720 человек воспользовались гумкоридором на пропускном пункте под Донецком 16 августа

17.08.2021 13:00
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Свыше 720 человек воспользовались гумкоридором на пропускном пункте под Донецком 16 августа

Семьсот двадцать семь человек воспользовались в минувший понедельник гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР".
Уточняется, что на территорию ОРДО запущены 407 человек и 49 транспортных средств. Вместе с тем в подконтрольные Украине районы выпущено 52 машины и 320 человек.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, ОРДО
 
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