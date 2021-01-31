Последние новости раздела
- В РФ отрицают поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО09:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 29 января17:00
- На Донбассе ранены двое украинских воинов13:00
- "Минздрав ДНР" заявил о прибытии российской вакцины от COVID-19 30-31 января09:00
- Песков огорчил донбасских сепаратистов13:00
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»11:00
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов09:00
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу08:00
В РФ отрицают поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО
31.01.2021 09:00
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в оккупированные Донецк и Луганск. Об этом сообщил ТАСС представитель фонда, передает Цензор.НЕТ.
"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", - сообщили в РФПИ.
Ранее главари "ДНР" и "ЛНР" анонсировали поставки российской вакцины в "республики" в конце января. А источник "Интерфакса" в "таможенной службе" "ДНР" рассказал 30 января, что вакцина уже якобы заехала на оккупированную территорию.
Теги: Россия, вакцина, ОРДЛО, COVID-19
Читайте также:
- Боевики РФ разгромлены на Донбассе, у "ДНР/ЛНР" минус 10 террористов
- 25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России
- В России создана первая вакцина от свиного гриппа
- Нужные воры и жалкое прозябание: Тымчук рассказал о ситуации в ОРДЛО
- Стало известно точное количество паспортов РФ и "Л/ДНР", выданных в ОРДЛО
- На Донбассе будет новое перемирие: Марчук назвал дату
- В РФ отрицают поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО09:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 29 января17:00
- На Донбассе ранены двое украинских воинов13:00
- "Минздрав ДНР" заявил о прибытии российской вакцины от COVID-19 30-31 января09:00
- Песков огорчил донбасских сепаратистов13:00
- В "ЛНР" сеть супермаркетов «Народный» уличили в неуплате налогов12:00
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО13:00
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»11:00
- В РФ отрицают поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО09:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 29 января17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января15:00
- На Донбассе ранены двое украинских воинов13:00
- Представлен календарный план вакцинации в Украине11:00
- Прогноз погоды на последние выходные января10:00
- "Минздрав ДНР" заявил о прибытии российской вакцины от COVID-19 30-31 января09:00
- В Дании фильм о жизни детей прифронтового Донбасса включили в школьную программу17:00
- Верховная Рада приняла закон о вакцинации от коронавируса16:00
- На трассе Киев-Одесса образовалась пробка длиной 30 км15:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Песков огорчил донбасских сепаратистов
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу
- В "ЛНР" сеть супермаркетов «Народный» уличили в неуплате налогов
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО
- Верховная Рада приняла закон о вакцинации от коронавируса
- "Минздрав ДНР" заявил о прибытии российской вакцины от COVID-19 30-31 января
- СБУ перекрыла канал сбыта контрафактных сигарет из ОРДЛО и Крыма