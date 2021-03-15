Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 марта

15.03.2021 14:00

К 10 утра через КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” на Донбассе успели пройти 770 человек. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.

По данным ГПСУ к этому времени через контрольный пункт “Станица Луганская” прошли в сторону временно оккупированных районов Луганщины 307 человек, а на подконтрольную территорию – 414 людей.

Через КПВВ “Новотроицкое” во временно оккупированные районы Донетчины проследовали 42 человека и 9 машин, а в противоположную сторону – 7 человек и 2 машины.