В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды

22.03.2021 16:00

Благотворительный фонд «АДРА» и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) установили пять систем водоочистки в прифронтовых селах Донецкой области. Об этом сообщает ADRA Ukraine, передает ОстроВ.

Специалисты после установки оборудования провели инструктаж по эксплуатации систем водоочистки. Также они выполнили забор анализов воды на качество и получили подтверждение ее питьевого качества.

Системы водоочистки установили в селах Николаевка, Ивановка, Петровское, Павлополь Волновахского района и в селе Новомихайловка Марьинского района.

Теперь более 5 тысяч человек, проживающих вблизи линии разграничения, могут использовать очищенную воду для удовлетворения персональных потребностей.

Системы водоочистки установлено в рамках проекта «Улучшенный и устойчивый доступ к безопасной питьевой воде в 21 селе и малых городах в Донецкой области», который осуществляется при финансовой поддержке правительства Германии через госбанк развития KfW.