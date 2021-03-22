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Архив - Донецкая область

В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды

22.03.2021 16:00
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В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды

Благотворительный фонд «АДРА» и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) установили пять систем водоочистки в прифронтовых селах Донецкой области. Об этом сообщает ADRA Ukraine, передает ОстроВ.
Специалисты после установки оборудования провели инструктаж по эксплуатации систем водоочистки. Также они выполнили забор анализов воды на качество и получили подтверждение ее питьевого качества.
Системы водоочистки установили в селах Николаевка, Ивановка, Петровское, Павлополь Волновахского района и в селе Новомихайловка Марьинского района.
Теперь более 5 тысяч человек, проживающих вблизи линии разграничения, могут использовать очищенную воду для удовлетворения персональных потребностей.
Системы водоочистки установлено в рамках проекта «Улучшенный и устойчивый доступ к безопасной питьевой воде в 21 селе и малых городах в Донецкой области», который осуществляется при финансовой поддержке правительства Германии через госбанк развития KfW.



Теги: Донбасс, вода, ООН, ЮНИСЕФ
 
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