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Архив - Донецкая область

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе

02.04.2021 10:00
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Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе

В Донецкой области в зоне проведения Операции объединенных сил сепаратисты за сутки обстреляли позиции ВСУ 13 раз. Ранены два бойца, сообщается в утренней сводке штаба ООС.
Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82- и 120-мм калибров, а возле населенных пунктов Старогнатовка, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Водяного, что в Донецкой области, российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс. Вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде поселков Шумы и Новоташковка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
"Вследствие вражеских действий двое военнослужащих из состава операции Объединенных сил получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых - удовлетворительное", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, раненые, ООС
 
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