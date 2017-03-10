В больницы "ДНР" завозят лекарственные препараты и кровь - ожидают большое количество раненых?

10.03.2017 17:37

По данным группы "Информационное сопротивление", в Горловскую городскую больницу №2 (г.Горловка, ул. Герцена, 1 (пр. Ленина, 26) завезены значительные запасы плазмы крови. Медицинскому персоналу сообщено, что завоз большой партии плазмы вызван «запоздалой реакцией» на эскалацию боевых действий и резкое увеличение количества раненых боевиков в начале фераля с.г.

В то же время не исключено, что данный запас создается в преддверии новых наступательных операций со стороны боевиков с ожидаемым резким возрастанием количества раненых.



