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Архив - Донецкая область

В ТКГ не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе

29.04.2021 09:00
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В ТКГ не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе

Вчера, 28 апреля, заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе на уровне глав делегаций длилось пять часов. Договориться о режиме прекращения огня не удалось, но шанс еще есть. Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш в комментарии LIGA.net.
По словам Гармаша, во время заседания к работе подключились глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
В Telegram-канале украинской делегации ТКГ сообщили, что основной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников.
Как рассказал Гармаш, после пятичасовых переговоров Украина и Россия, представившие свои варианты документа о соблюдении режима прекращении огня, согласовали компромиссное решение. Но представитель ОРДЛО со стороны Москвы Наталья Никанорова (фактически, представитель террористов) заблокировала принятие документа, заявив, что его должны подписывать Украина и террористы.
Консультации продолжаются, резюмировали в пресс-службе украинской делегации.



Теги: Донбасс, Пасха, перемирие, ТКГ
 
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