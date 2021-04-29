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В ТКГ не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе
Вчера, 28 апреля, заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе на уровне глав делегаций длилось пять часов. Договориться о режиме прекращения огня не удалось, но шанс еще есть. Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш в комментарии LIGA.net.
По словам Гармаша, во время заседания к работе подключились глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
В Telegram-канале украинской делегации ТКГ сообщили, что основной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление пасхальных праздников.
Как рассказал Гармаш, после пятичасовых переговоров Украина и Россия, представившие свои варианты документа о соблюдении режима прекращении огня, согласовали компромиссное решение. Но представитель ОРДЛО со стороны Москвы Наталья Никанорова (фактически, представитель террористов) заблокировала принятие документа, заявив, что его должны подписывать Украина и террористы.
Консультации продолжаются, резюмировали в пресс-службе украинской делегации.
Теги: Донбасс, Пасха, перемирие, ТКГ
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