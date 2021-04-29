За сутки противник 15 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, ранен украинский воин

29.04.2021 12:00

За прошедшие сутки, 28 апреля, было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки российские захватчики дважды осуществили обстрелы, применив минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы.

Неподалеку от Водяного российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Гнутово враг осуществил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле поселка Светлодарск оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

Неподалеку от Авдеевка противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле поселка Золотое-4 - из ручных противотанковых гранатометов.

Из стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Зайцево.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федераций осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.