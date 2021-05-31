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Архив - Донецкая область

В ОРДО частично отменили комендантский час

31.05.2021 14:00
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В ОРДО частично отменили комендантский час

На территории ОРДО боевики решили временно приостановить действие комендантского часа. Об этом сообщает Восточный вариант  со ссылкой на оккупационные интернет-ресурсы.
Так, распоряжением главаря "ДНР" № 188 от 31 мая 2021 года временно приостанавливается действие режима комендантского часа на территории ОРДО еженедельно с 23:00 часов пятницы до 04:00 часов воскресенья в период с 1 июня по 15 сентября 2021 года.
Кроме того, Пушилин поручил так называемому "министру МВД ДНР" Алексею Дикому усилить на этот период работу "патрулей" на улицах городов ОРДО.



Теги: отмена, комендантский час, ОРДО
 
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