В ОРДО частично отменили комендантский час

31.05.2021 14:00

На территории ОРДО боевики решили временно приостановить действие комендантского часа. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на оккупационные интернет-ресурсы.

Так, распоряжением главаря "ДНР" № 188 от 31 мая 2021 года временно приостанавливается действие режима комендантского часа на территории ОРДО еженедельно с 23:00 часов пятницы до 04:00 часов воскресенья в период с 1 июня по 15 сентября 2021 года.

Кроме того, Пушилин поручил так называемому "министру МВД ДНР" Алексею Дикому усилить на этот период работу "патрулей" на улицах городов ОРДО.