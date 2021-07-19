Названа дата и повестка дня следующего заседания ТКГ по Донбассу

19.07.2021 13:00

21 июля в режиме видеоконференции состоится заседание Трехсторонней контактной группы, в ходе которого, в частности, будут рассмотрены вопросы о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствования контрольного механизма; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита и другие. Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в ТКГ в Телеграм.

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:

20 июля - видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

21 июля - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

В повестке дня:

- вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма,

- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

- продолжение разработки плана совместных шагов;

- возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные териториии,

- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.