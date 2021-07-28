В ОРДО учредили новую "государственную награду"

28.07.2021 14:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин учредил "государственную награду" – орден Святого Владимира. Соответствующий указ № 220 был опубликован сегодня.

"Князь Владимир расширил границы своей державы от Черного и Азовского морей до Балтийского, от Карпат до Волги. Христианство объединило Киев, Новгород, Рязань и Смоленск, скрепив их в единое государство. К этой дате мы в Республике учредили орден Святого Владимира. Считаю это восстановлением исторической традиции. Эта награда была учреждена Екатериной Второй и присваивалась за военные отличия и гражданские заслуги", — заявил по этому случаю Пушилин.

Указом также предписывается утвердить статут, описание и рисунок ордена. Как будет выглядеть новая "награда", пока не известно.