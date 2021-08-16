Ко Дню Независимости «Укрзализныця» продлит маршрут поезда Киев-Харьков до Донбасса

16.08.2021 08:00

В период празднования Дня Независимости «Укрзализныця» продлевает маршрут поезда Киев-Харьков по Донецкой и Луганской области. Так, 20 и 25 августа поезд будет курсировать до Константиновки и Лисичанска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

20 августа поезд № 64/63 будет курсировать по маршруту Киев - Константиновка (вместо Киев - Харьков). Отправление из Киева будет в 22:50, а прибытие в Константиновку в 10:20. Пассажирам, которые путешествуют из Константиновки в Харьков 21 августа, можно будет использовать дополнительный поезд № 264 Константиновка - Харьков, который отправится из Константиновки в 12:30 и прибудет в Харьков в 16:54.

Поезд № 64/63 изменит маршрут и 25 августа. В этот день он будет курсировать из Лисичанска в Киев (вместо маршрута Харьков - Киев). Со станции Лисичанск поезд отправится в 17:46, в Киев прибудет в 6:03. Время отправления из Харькова при этом не изменится. Пассажиры, которые планируют поездку из Харькова в Лисичанск на 25 августа, могут купить билеты на дополнительный поезд № 237 Харьков - Лисичанск, который отправится из Харькова в 10:57 и прибудет в Лисичанск в 16:00.