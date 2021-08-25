Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети

25.08.2021 16:00

На странице оккупационной администрации Донецка в соцсети вчера появилось поздравление с Днем независимости Украины. Об этом сообщил офицер СБУ Анатолий Штефан, передает Depo.Донбасс.

"Примите искренние поздравления с Днем независимости! Этот праздник считается символом свободы и могущества нашего государства", — говорилось в тексте поздравления.

Вскоре поздравление исчезло, и оккупанты заявили, что "официальное сообщество администрации Донецка" в социальной сети ВКонтакте подверглось хакерской атаке.

"В результате взлома неустановленные пока злоумышленники разместили в ленте сообщества информацию, которая не имеет никакого отношения к деятельности городской администрации", — сообщили они.