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Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети
25.08.2021 16:00
На странице оккупационной администрации Донецка в соцсети вчера появилось поздравление с Днем независимости Украины. Об этом сообщил офицер СБУ Анатолий Штефан, передает Depo.Донбасс.
"Примите искренние поздравления с Днем независимости! Этот праздник считается символом свободы и могущества нашего государства", — говорилось в тексте поздравления.
Вскоре поздравление исчезло, и оккупанты заявили, что "официальное сообщество администрации Донецка" в социальной сети ВКонтакте подверглось хакерской атаке.
"В результате взлома неустановленные пока злоумышленники разместили в ленте сообщества информацию, которая не имеет никакого отношения к деятельности городской администрации", — сообщили они.
Теги: Донецк, взлом, ВКонтакте, День Независимости, хакеры, администрация
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