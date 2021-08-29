- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе09:00
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера17:00
- Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке14:00
- В штабе ООС сообщили о сильном обстреле Авдеевки12:30
- В донецком музее открыли экспозицию памяти убитого Захарченко12:00
- Вчера на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, погиб украинский воин11:00
- Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая17:00
- В Волновахе произошел пожар в больнице14:00
- Войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, один украинский воин ранен12:00
Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ
Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) проведет второй отбор победителей в рамках программы льготных ипотечных кредитов под 3% для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отбор состоится 31 августа в 14:00, он будет транслироваться на YouTube-канале Госмолодежьжилья.
«Процедура будет осуществлена путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения RandomPicker, предложенного Международным консультантом (IPC GmbH), согласованного KfW и соответствующего требованиям законодательства по защите персональных данных», – уточнили в Минреинтеграции.
По результатам проведенного отбора региональные управления Госмолодежьжилья не позднее следующего рабочего дня свяжутся с победителями по предоставлению документов.
Кроме того, список победителей проведенного отбора будет опубликован на официальном сайте Госмолодежьжилья и его региональных управлений.
В Минреинтеграции отметили, что на сутки, когда будет проводиться отбор, 31 августа, будет прекращено формирование реестра кандидатов на участие в программе. Прием заявлений от кандидатов для включения в реестр будет возобновлен со следующего дня после проведения отбора – с 1 сентября.
Заявления подаются через портал «Дія» по ссылке.
Теги: Донбасс, ипотека, переселенцы, МинВОТ
- Переселенцы об ипотеке: Неподъемная сумма
- Стало ясно, почему переселенцы остались без пенсий
- Потрясающая новость для переселенцев
- Переселенцам и жителям Донбасса: как проводится идентификация личности при оформлении паспорта
- Переселенка из Донецка выиграла грант и открыла в Киеве кафе
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе09:00
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера17:00
- Вуз-переселенец из Луганска отметил 100-летний юбилей15:00
- Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке14:00
- В штабе ООС сообщили о сильном обстреле Авдеевки12:30
- В донецком музее открыли экспозицию памяти убитого Захарченко12:00
- Вчера на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, погиб украинский воин11:00
- Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая17:00
- В Волновахе произошел пожар в больнице14:00
- Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 августа13:00
- Пять пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Запорожье11:00
- В Украине прошел патриотический забег памяти павших воинов (ВИДЕО)10:00
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе09:00
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера17:00
- СБУ ликвидировала в Киеве ботоферму, дискредитировавшую Крымскую платформу16:00
- Вуз-переселенец из Луганска отметил 100-летний юбилей15:00
- Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке14:00
- В штабе ООС сообщили о сильном обстреле Авдеевки12:30
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа
- «Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ
- В штабе ООС сообщили о сильном обстреле Авдеевки
- Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая
- Главарь "ЛНР" опубликовал "реферат" про "исторически русский Донбасс"
- 10 украинских воинов ранены в результате обстрелов НВФ на Донбассе
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе
- Зеленский опоздал на парад в Кишеневе
- В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера
- НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом