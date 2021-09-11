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США выразили готовность присоединиться к переговорам по Донбассу

11.09.2021 11:00
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США выразили готовность присоединиться к переговорам по Донбассу

Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к переговорам по Донбассу и в Нормандском формате, и вне его. С таким заявлением выступила в пятницу, 10 сентября, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве, сообщает Корреспондент.net.
Так, в ходе выступления дипломат напомнила об участии Вашингтона в переговорах в формате, параллельном с Нормандским, и признала, что те усилия не значительно продвинулись.
"Что мы сказали Украине, России, европейцам - это то, что мы готовы повторно участвовать в любом виде - или в Нормандском формате, или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", - отметила Нуланд.
При этом она подчеркнула, что Штаты готовы помочь, если "этот процесс оживет и приобретет какую-то жизнь".



Теги: США, Донбасс, нормандский формат
 
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