В ОРДЛО отсрочили введение новых ставок на "растаможку" автомобилей

14.10.2021 15:00

Оккупационные "ЛДНР" отсрочили повышение цен на "растаможку" автомобилей в ОРДЛО до 30 ноября 2021 года включительно, сообщает Восточный вариант.

Такое решение 13 октября принял "Единый экономический совет", который внес изменения в "общий таможенный тариф".

30 сентября были повышены ставки ввозной таможенной пошлины, в частности, на машины старше семи лет — с 300 до 600 евро за литр.

Многих автоперегонщиков новость о повышении тарифов застала врасплох, когда они уже были в пути или прибыли на "таможню". Свои возмущения люди высказывали в соцсетях, а также непосредственно на "таможне".

По факту цены на оформление автомобилей, на "таможнях" самопровозглашенных республик, практически сравнялись с украинскими, что возмутило людей. Машины, растаможенные и зарегистрированные в "ЛДНР", не могут передвигаться нигде, кроме ОРДЛО и России, продать их также вне этих территорий нельзя.