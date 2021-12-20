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Архив - Донецкая область

Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса

20.12.2021 16:00
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Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса

Департамент международной технической помощи, инновационного развития и внешних сношений Луганской ОГА приглашает жителей подконтрольной территории Луганской и Донецкой области, а также региона Приазовья (Бердянский, Мелитопольский и Пологовский районы Запорожской области) для участия в бесплатном образовательном проекте «IT nation 2».
Организатором проекта IT nation 2.0 является Сеть Глобального договора в Украине при содействии Проекту USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».
Цель проекта – предоставить качественное ИТ-образование онлайн для всех желающих в регионе от 15 лет. Обучение будет проходить по четырем направлениям: Frontend Base, Frontend Advanced, QA Manual, QA Automation.
Участников во время учебы ожидают: уроки на онлайн-платформе, полезные вебинары, менторская поддержка, онлайн-хакатон и финальный онлайн-кемп с ярмаркой вакансий, где будут представлены ведущие компании Украины.
Студенты гарантированно получают необходимую консультацию и поддержку на всех этапах обучения. У самых успешных выпускников обучающей программы будет возможность пройти дополнительное обучение (Python/ English in IT/ Cyber security).
Образовательный проект «IT nation 2.0» – это возможность получить бесплатную подготовку по современным IT-направлениям и получить новую профессию.
Проект даст хорошую возможность попасть в сферу ИТ и построить в будущем успешную карьеру.
Ссылка на форму регистрации: https://bit.ly/3lp2hW4. Регистрация продлится до 6 января 2022 (включительно).



Теги: Донбасс, образование, бесплатно, проект, IT-специалист
 
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