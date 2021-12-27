- За сутки на Донбассе 5 обстрелов, двое украинских воинов ранены11:00
- В Минреинтеграции обещают в новом году выделить для переселенцев 3000 квартир10:00
- В штабе ООС рассказали о новогоднем меню бойцов на передовой09:00
- В Селидово появилась собственная кислородная станция для пациентов с COVID-1912:00
- Сутки в ООС: пять нарушений, ранен боец ВСУ10:00
- В ОРДО рассказали о работе "ЦРБ ДНР" во время новогодних праздников09:00
- ЦИК поручила ОГА оценить возможность проведения весенних выборов в прифронтовых районах Донбасса17:00
- В Мариуполе обезврежена международная банда похитителей людей14:00
- Шмыгаль анонсировал "пакет малыша" для новорожденных с ВОТ11:00
- За сутки на Донбассе три нарушения "рождественского" перемирия09:00
За сутки на Донбассе 5 обстрелов, двое украинских воинов ранены
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 27 декабря 2021 года.
"За прошедшие сутки, 26 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.
Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - рассказали в штабе ООС.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
- Волонтер попросил не давать подсказки врагу
- Позиции ВСУ обстреляны из минометов и гранатометов. Есть погибшие и раненые
- Сутки в ООС: 14 обстрелов, двое раненых
- Страшная пятница: полная картина обстрельного ада на Донбассе
- Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое погибших, один раненый
- Сводка из зоны ООС за 14 ноября: 16 обстрелов, один раненый
- За сутки на Донбассе 5 обстрелов, двое украинских воинов ранены11:00
- В Минреинтеграции обещают в новом году выделить для переселенцев 3000 квартир10:00
- В штабе ООС рассказали о новогоднем меню бойцов на передовой09:00
- В Селидово появилась собственная кислородная станция для пациентов с COVID-1912:00
- Сутки в ООС: пять нарушений, ранен боец ВСУ10:00
- В ОРДО рассказали о работе "ЦРБ ДНР" во время новогодних праздников09:00
- ЦИК поручила ОГА оценить возможность проведения весенних выборов в прифронтовых районах Донбасса17:00
- В Мариуполе обезврежена международная банда похитителей людей14:00
- Шмыгаль анонсировал "пакет малыша" для новорожденных с ВОТ11:00
- За сутки на Донбассе три нарушения "рождественского" перемирия09:00
- За сутки на Донбассе 5 обстрелов, двое украинских воинов ранены11:00
- В Минреинтеграции обещают в новом году выделить для переселенцев 3000 квартир10:00
- В штабе ООС рассказали о новогоднем меню бойцов на передовой09:00
- В Израиле заявили о создании эффективного препарата от COVID17:00
- УАФ оштрафовала "Динамо" и "Шахтер" за расистские и оскорбительные баннеры15:00
- Шахтерам частично погасили долги по зарплате13:00
- В Селидово появилась собственная кислородная станция для пациентов с COVID-1912:00
- Сутки в ООС: пять нарушений, ранен боец ВСУ10:00
- В ОРДО рассказали о работе "ЦРБ ДНР" во время новогодних праздников09:00
- ЦИК поручила ОГА оценить возможность проведения весенних выборов в прифронтовых районах Донбасса17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- В ОРДО рассказали о работе "ЦРБ ДНР" во время новогодних праздников
- В Мариуполе обезврежена международная банда похитителей людей
- В ОРДЛО прибыл 105-й гумконвой из России
- ЦИК поручила ОГА оценить возможность проведения весенних выборов в прифронтовых районах Донбасса
- В Израиле заявили о создании эффективного препарата от COVID
- Шахтерам частично погасили долги по зарплате
- Шмыгаль анонсировал "пакет малыша" для новорожденных с ВОТ
- За сутки на Донбассе три нарушения "рождественского" перемирия
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 декабря
- УАФ оштрафовала "Динамо" и "Шахтер" за расистские и оскорбительные баннеры