В Славянске "заминировали" все школы

25.01.2022 12:00

В Славянске поступило сообщение о минировании городских школ в спецсслужбы. Об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях

Он призвал жителей города сохранять спокойствие.

"Сохраняем спокойствие! Волна «заминирований» школ, прокатившаяся по стране, добралась и до Славянска.

Спецслужбы получили информацию о том, что якобы заминированы все школы Славянской громады. Несмотря на абсурдность этого предположения, будет проведена эвакуация детей и сотрудников из зданий. После этого все школы обследуют правоохранители с собаками. Напомню, что ни в одном городе Украины информация о минировании школ после проведенной проверки не подтвердилась!", — отметил Вадим Лях.