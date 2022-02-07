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В Мариуполе презентовали документальный фильм "Авдеевка. Выстоять"
В минувшие выходные в Мариуполе состоялась презентация документального фильма "Авдеевка. Выстоять" о военных событиях на Донбассе, сообщает Бойове Братерство України.
Картина была снята по инициативе президента военно-гражданского союза "Боевое Братство Украины" Павла Жебривского и при поддержке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В фмльме рассказывается о жителях города, на долю которых выпали тяжелые испытания, и участниках ликвидации последствий техногенной катастрофы, которые мужественно спасали население и инфраструктуру.
"29 января 2017 года город Авдеевка Донецкой области был выбран российскими оккупационными войсками как точка напряжения на Востоке Украины. Там произошли локальные бои, разрушения критической инфраструктуры, газопроводов, водопроводов, линий электропередач, жилых зданий… Вследствие российской агрессии город и крупнейший коксохимический завод в Европе оказались в жестких условиях, близких к настоящему коллапсу. Об этом ранее не было возможности говорить, поскольку существовала договоренность с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ о неразглашении информации… Благодарен каждому, кто был причастен к спасению Авдеевки и не позволил рашистам уничтожить украинский город, где сегодня развевается желто-голубой флаг", — отметил Жебривский во время мероприятия.
Теги: Донбасс, Авдеевка, Мариуполь, фильм
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