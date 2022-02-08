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Сутки в ООС: пять обстрелов, ранен военный
08.02.2022 09:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз нарушали режим тишины, ранен украинский военный. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Позиции защитников Южного, Водяного, Невельского и Песков (дважды) русские наемники обстреливали из стрелкового оружия. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке штаба.
Отмечается, что рубежи украинских подразделений остались прежними.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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