Сутки в ООС: пять обстрелов, ранен военный

08.02.2022 09:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз нарушали режим тишины, ранен украинский военный. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Позиции защитников Южного, Водяного, Невельского и Песков (дважды) русские наемники обстреливали из стрелкового оружия. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке штаба.

Отмечается, что рубежи украинских подразделений остались прежними.