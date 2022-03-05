Эвакуация из Мариуполя сорвана

05.03.2022 14:00

Поскольку российские войска не соблюдают режим тишины в Мариуполе и на его окрестностях, эвакуация из города перенесена. Об этом в субботу, 5 марта, заявил глава региона Павел Кириленко.

"Просим людей расходиться с мест сбора и перейти в убежища. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время", - сказал он.

Кириленко предупредил, что информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей.

До этого, уточнил глава ОГА, подтверждение тишины было получено только на территории Донецкой области. Однако далее по маршруту людей, в Запорожской области, бои продолжаются.